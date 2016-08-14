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ياس خضر يرحل بعد معاناة وكاظم الساهر حزين

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الأحد 14-08-2016 16:33

توفي الفنان العراقي ياس خضر في أحد مشافي دمشق، عن عمر يناهز الــ78 عاماً بعد معاناته مع مرض عضال، ويعدّ المطرب الراحل من أشهر الفنانين على الساحة العراقية والعربية حيث قدم كل ألوان الغناء، وامتاز صوته بالحزن والشجن والتميز، وكان أروع ما قدم الأغنية الشهيرة «عزاز» التي كتبها الشاعر العراقي مظفر النواب ولحنها طالب القرغلي مدير القسم الموسيقي السابق، الفنان كاظم الساهر أعرب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان ياس خضر، وقال: خسرنا اليوم قامة فنية كبيرة من الصعب أن تعوض ولكن أعماله ستبقى خالدة إلى الأبد.

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سيدتي