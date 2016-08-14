بالأرقام.. فترة صلاحية المكياج ونصائح للحفاظ على نظافته

تمثل مستحضرات التجميل بيئة مناسبة لنمو الجراثيم والبكتيريا الضارة ببشرتك، وتختلف مدة صلاحية كل منتج من منتجات التجميل عن الآخر، كما أن تواريخ صلاحيتها لا ترتبط بتاريخ الصنع، لكنها مرتبطة بتاريخ فتحها، فاحرصي على وضع ملصق به تاريخ الفتح لكل منتج على العبوة.

وفيما يلي متوسط الصلاحية ﻷغلب منتجات التجميل :

1- الماسكارا:

من 3 إلى 4 أشهر، وهي الأقصر عمرًا بين منتجات التجميل، نظرًا لسرعة تكون البكتيريا عليها، احرصي على التخلص من الماسكارا منتهية الصلاحية، وعدم استخدام أي ماسكارا تتغير كثافتها أو رائحتها، كي لا تتسبب في إصابة عينيك بأي التهابات أو عدوى.

2- كريم الأساس:

إذا كان في عبوة أو برطمان، ويستخدم بالأصابع أو الفرشاة، فالصلاحية 9 أشهر، لأن البكتيريا تنتقل إليه بشكل أسرع في هذه الحالة، وإذا كان في زجاجة بمضخة أو عصار، فصلاحيته سنة كاملة.

3- أحمر الشفاه:

من 12 شهرًا حتى سنتين.

4- ملمع الشفاه :

12 شهرًا، ويفضل التخلص منه إذا أصبح ملمسه أكثر لزوجة أو تغيرت رائحته.

5- أحمر الخدود البودر وظلال الجفون: سنتان.

6- أحمر الخدود الكريمي وظلال الجفون الكريمي: 6 أشهر.

ويمكنك أن تتعرفي على تاريخ صلاحية المكياج من خلال الرمز الموضح في الصورة، وستجدينه على علب وزجاجات مستحضرات التجميل، ويشير الرقم إلى تاريخ الصلاحية بالشهور، بداية من تاريخ فتح العبوة.

نصائح للحفاظ على نظافة مكياجك :

- احرصي على غسل يديك ووجهك قبل استخدام المكياج.

- احرصي على نظافة الفرش والإسفنج الخاص بوضع المكياج بانتظام، إما باستخدام سائل تنظيف الفرش أو باستبداله بشامبو الأطفال المخفف بالماء، وجففيها جيدًا.

- لا تستخدمي مستحضرات التجميل الخاصة بالآخرين، ولا تسمحي لهم باستخدام مستحضراتك.

- احرصي على إغلاق عبوات المكياج جيدًا، كي لا تجف أو تتأكسد أو تتعرض للجراثيم.

نصائح للحفاظ على مكياجك خلال السفر:

لتفادي تلف أو تحطم أدوات المكياج خلال السفر، احرصي على اتباع النصائح التالية:

- ضعي مستحضرات التجميل في حقيبة صغيرة، ويفضل أن تكون مصنعة من البلاستيك.

- لتفادي كسر ظلال الجفون وأحمر الخدود البودر وتفتتها، ضعي قطعًا من القطن بين سطح البودر والغطاء.