إصابة 6 عمال أجانب بالسعودية بقذيفة من الأراضي اليمنية

أصيب ستة عمال من جنسيات مختلفة، بالمملكة العربية السعودية، إثر تعرض معمل مياه بمنطقة نجران جنوب المملكة لمقذوف من داخل الأراضي اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بأن فرق الدفاع المدني تابعت اليوم “الأحد” بلاغا عن تعرض معمل مياه نجران لمقذوف من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج عنه إصابة 6 عمال، 3 منهم يحملون الجنسية الهندية، و2 يحملان الجنسية البنجلاديشية، وعامل واحد من الجنسية النيبالية.

وأوضح أن أجزاء من المعمل وعددا من المركبات المتوقفة داخل ساحته تعرضت للضرر من الشظايا، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى والسيطرة على الحريق الناتج عن القذيفة.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات من وقت إلى آخر من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، باستخدام صواريخ وقذائف عسكرية ومحاولات اقتحام للحدود.