بالصور .. محافظ قنا يلتقي بمسئول البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة‎

التقى ​عبد الحميد الهجان محافظ​ ​ قنا بالدكتور مصطفى بن لمليح المنسق المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحده بالقاهرة والدكتورة هبه حندوسة مدير المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” والوفد المصاحب لهما بهدف متابعة تنفيذ المشروعات التنموية التى ينفذها البرنامج الإنمائى في عدد من القطاعات الخدمية بمدن المحافظة وذلك بحضور الدكتور وليد بريقع المدير الاقليمي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” . وذكر الهجان ان النقاش دار حول ما تم إنجازه فى الفترة السابقة من برامج تنموية سواء فيما يتعلق بمشروعات التنمية للحرف الصغيرة والمتوسطة بمركزي نقادة وقوص والخاصة بصناعتي الخزف ومنتجات مشاغل الخياطة (منتجات النول) بالاضافة الي مناقشة مشروعات التنمية الزراعية كتصنيع الالبان وتدوير المخلفات الزراعية بـ 42 قرية بالمحافظة . يأتي ذلك في إطار الجولة التفقدية التي يجريها الدكتور مصطفي بن لمليح علي مشروعات البرنامج الانمائي بالمحافظة بمناسبة توليه منصب المنسق المقيم للبرنامج بالقاهرة حيث تفقد مجمع الصناعات الحرفية بقرية المحروسة ومشروعات تحسين الخدمة الاساسية بقرية الاوسط قامولا بمدينة نقادة .