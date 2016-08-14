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لاعب الجودو الإسرائيلي: لم أتوقع من «الشهابي» مصافحتي

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لاعب الجودو الإسرائيلي: لم أتوقع من «الشهابي» مصافحتي لاعب الجودو الإسرائيلي: لم أتوقع من «الشهابي» مصافحتي

لاعب الجودو المصري إسلام الشهابي، ومنافسه الإسرائيلي “ساسون”

قال لاعب الجودو الإسرائيلي الحائز على الميدالية البرونزية الأوليمبية “أور ساسون”، إنه لم يتوقع من منافسه المصري مصافحته ولكنه قرر مع ذلك مد يده لمنافسه لإظهار الاحترام له.

وتابع “ساسون” في حواره مع إذاعة الجيش الإسرائيلي من مدينة “ريو دي جانيرو”، أن الرياضيين المسلمين يظهرون فتورًا تجاه منافسيهم الإسرائيليين عادة، ولكن في حين أن لاعبي الجودو المتنافسين قد لا يكونون أصدقاء، عليهم إظهار التقدير لبعضهم البعض.

وأكد “ساسون”: “احترام منافسي هو شيء تربيت عليه، والألعاب الأوليمبية مبنية على الاحترام”.

وتسببت واقعة رفض الشهابى مصافحة منافسه الإسرائيلى، في زوبعة إعلامية دولية وتم تسييس الواقعة لخدمة دولة الاحتلال وإظهارها على أنها دولة ساعية للسلام مع العرب.

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