بالطريقة.. ماسك العسل الأسود لترطيب الشعر وتنقية البشرة

يحتوي العسل الأسود على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم كالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم، لذا فهو مفيد جدًا للبشرة والشعر، سواء تم استخدامه بشكل مباشر على الجلد في صورة ماسك طبيعي، أو تناوله كوجبة غذائية، كما أنه يحتوي على نسبة صحية من معدن النحاس، والذي يساعد على علاج شيب الشعر مع الاستمرار على تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يوميًا.

وبالإضافة إلى تلك الفوائد، تعرض لكي «ONA» بعض الإضافات التي يمكنك مزجها مع العسل الأسود لتحصلي على ماسك طبيعي سهل الاستخدام.

ماسك العسل والزبادي لنعومة الشعر

هذا الماسك يساعد في ترطيب الشعر وتغذيته وتحسين ملمسه، وهو عبارة عن :

٢ ملعقة كبيرة عسل أسود ، و١/٤ كوب زبادي كامل الدسم، وملعقة صغيرة خل تفاح، و٢ نقطة زيت روزماري “اختياري”

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا، ووزعي الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة من ١٠ : ١٥ دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالطريقة العادية.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرة أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق.

الماسك السحري لبشرة صافية

يمكنك أيضًا استخدام العسل الأسود للحصول على بشرة نقية وخالية من الشوائب، كل ما عليكي فعله هو خلط المقادير التالية:

ملعقة كبيرة عسل أسود، وملعقة صغيرة شاي أخضر، و2 : 3 نقاط زيت عطري (اختياري)

الطريقة:

اخلطيهم جيدًا ويمكنك إضافة القليل من الماء لتسهيل عملية الخلط، ولكن لا تخففيه كثيرًا، ثم وزّعي الماسك على بشرتك، وانتظري ما يقرب من 20 دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذا الماسك أسبوعيًا ولاحظي الفرق بنفسك، فهذا الخليط يعمل على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة من السموم، كما أنه يعمل على علاج الحبوب والرؤوس السوداء.

لو كنتِ من عشاق العسل الأسود مثلي، هذا المقال سيضيف كثيرًا لأسباب حبك له، بعد أن تتعرفي على فوائده العديدة لصحة الشعر والبشرة.

العسل الأسود مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم كالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم، لذا فهو مفيد جدًا للبشرة والشعر، سواء تم استخدامه بشكل مباشر على الجلد في صورة ماسك طبيعي، أو تناوله كوجبة غذائية، كما أنه يحتوي على نسبة صحية من معدن النحاس، والذي يساعد على علاج شيب الشعر مع الاستمرار على تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يوميًا.

في هذا المقال، سأخبرك أيضًا ببعض الإضافات التي يمكنك مزجها مع العسل الأسود لتحصلي على ماسك طبيعي سهل الاستخدام.

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ماسك العسل والزبادي لنعومة الشعر

هذا الماسك يساعد في ترطيب الشعر وتغذيته وتحسين ملمسه، وهو عبارة عن:

>٢ ملعقة كبيرة عسل أسود

>١/٤ كوب زبادي كامل الدسم

>ملعقة صغيرة خل تفاح

>٢ نقطة زيت روزماري (اختياري)

الطريقة:

>اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا، ووزعي الخليط على فروة رأسك، واتركيه لمدة من ١٠ : ١٥ دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالطريقة العادية.

>يمكنك تكرار هذا الماسك مرة أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق.

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الماسك السحري لبشرة صافية

يمكنك أيضا استخدام العسل الأسود للحصول على بشرة نقية وخالية من الشوائب، كل ما عليكِ فعله هو خلط المقادير التالية:

>ملعقة كبيرة عسل أسود

>ملعقة صغيرة شاي أخضر

>2 : 3 نقاط زيت عطري (اختياري)

الطريقة:

>اخلطيهم جيدًا ويمكنك إضافة القليل من الماء لتسهيل عملية الخلط، ولكن لا تخففيه كثيرًا، ثم وزّعي الماسك على بشرتك، وانتظري ما يقرب من 20 دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

>كرري هذا الماسك أسبوعيًا ولاحظي الفرق بنفسك، فهذا الخليط يعمل على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة من السموم، كما أنه يعمل على علاج الحبوب والرؤوس السوداء.