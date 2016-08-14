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علشان البنت مش زى الولد.. 5 نصائح لممارسة الرياضة بشكل أفضل

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علشان البنت مش زى الولد.. 5 نصائح لممارسة الرياضة بشكل أفضل علشان البنت مش زى الولد.. 5 نصائح لممارسة الرياضة بشكل أفضل

>كتبت رانيا سعد الدين

طبيعة تكوين جسم المرأة تختلف عن الرجل كثيراً، وعند ممارسة التمارين الرياضية يجب أخذ ذلك فى الاعتبار حتى نصل إلى نتائج فعالة ومضمونة ، ويقدم موقع "womanpretty" 5 نصائح أهمها:

 

1-   على الفتاة التعرف على رد فعل جميع أنواع الرياضة على جسمها حتى لا تحدث إصابة كبيرة .

 

2-    عند ممارسة الرياضة داخل صالة التمارين على الفتاة طلب المساعدة من المدرب، حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

 

3- التعرف على الوقت المناسب للحصول على فترات الراحة بين أداء التدريبات الرياضية، فكل تمرين له وقت مختلف عن الآخر.

 

4-   أداء التمارين بشكل خاطئ قد يؤدى إلى تكوين عضلات تفقد الفتاة كثيرا من ملامح أنوثتها.

 

5-   الركض ، المشى ، السباحة ، هى الأفضل للفتيات اللاتى يرغبن فى فقدان الوزن ، وهناك البلاتس ، تدريبات السويدى، تكسب الجسم ليونة وتعيد تشكيله من جديد.


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