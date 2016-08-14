علشان البنت مش زى الولد.. 5 نصائح لممارسة الرياضة بشكل أفضل

طبيعة تكوين جسم المرأة تختلف عن الرجل كثيراً، وعند ممارسة التمارين الرياضية يجب أخذ ذلك فى الاعتبار حتى نصل إلى نتائج فعالة ومضمونة ، ويقدم موقع "womanpretty" 5 نصائح أهمها:

1- على الفتاة التعرف على رد فعل جميع أنواع الرياضة على جسمها حتى لا تحدث إصابة كبيرة .

2- عند ممارسة الرياضة داخل صالة التمارين على الفتاة طلب المساعدة من المدرب، حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

3- التعرف على الوقت المناسب للحصول على فترات الراحة بين أداء التدريبات الرياضية، فكل تمرين له وقت مختلف عن الآخر.

4- أداء التمارين بشكل خاطئ قد يؤدى إلى تكوين عضلات تفقد الفتاة كثيرا من ملامح أنوثتها.

5- رياضة الركض ، المشى ، السباحة ، هى الأفضل للفتيات اللاتى يرغبن فى فقدان الوزن ، وهناك البلاتس ، تدريبات السويدى، تكسب الجسم ليونة وتعيد تشكيله من جديد.