ميريام فارس تنشر صورة جديدة لابنها "جايدن"

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لابنها "جايدن عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستقرام"، وعلقت تحتها "هيدا هوي حياتي كلها".

في الصورة بدا "جايدن" وقد خرج للتو من الحمام، وأكثر جاذبية وجمالاً مما كان عليه في صوره السابقة.

وقد أفادت بعض المعلومات أن ميريام تقيم حالياً مع زوجها في الخارج، لأن داني يرغب بأن يكبر إبنه "جايدن"وهو إلى جانبه.

ويبدو أن الامومة غيرت ميريام كثيراً، فهي تضحي كثيراً من أجل ابنها حتى ولو تم الامر على حساب فنها.