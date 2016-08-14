حصرياً: تفاصيل وصور تنشر للمرة الأولى عن حبيب اليسا

قرار الفنانة إليسا في الصيف الماضي بالبقاء عازبة حرة مستقلة بعدما اعتادت على العيش بحريتها دون أي شريك يتدخل في شؤونها، خاصة لشابة مثل إليسا تتمتع بفكر حر ومستقل لاسيما وأنها في أولى سنواتها الأربعين.

من هو نجيب خضر؟

وليس من السهل على رجل أن يدنو من سور قلبها ويغيّر قرارها إن لم يكن ذلك الفارس الذي تنتظره إليسا بصمت ويكون مختلفاً عن سواه ممن التقتهم، قادر على أن يغيّر قرارها ويقنعها مرة أخرى أن تعيش الحب من جديد. ولكن منذ ثمانية أشهر مضت، التقت إليسا بنجيب أمين الخضر- وليس كما تردد أن اسمه ناجي-وهو شاب لم يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين عاماً. وفي معلومات وصور حصرية لـ"سيدتي نت" من مصادر مقربة من عائلته، فإن نجيب من بلدة بعقلين في قضاء الشوف، من الطائفة الدرزية ومن عائلة غنية وميسورة الحال وخرّيج الجامعة الأميركية. عاش وترعرع مع عائلته في السعودية حيث كان يعمل والده أمين خضر مديراً لشركة داتسون للسيارات. وبعد عودة والده إلى لبنان، استمر نجيب بالعمل في السعودية.

أما والدته فتدعى فريال حرب (وهي من بلدة غريفة المحاذية لبلدة بعقلين). لنجيب شقيقان هاني وريان وشقيقة اسمها نينا . منذ أكثر من ست سنوات، فجعت العائلة بوفاة ريان وهو طالب في الجامعة الأميركية جراء أزمة قلبية . ومازالت العائلة تعيش حالة من الحزن على فقدانه.

والجدير بالذكر أن نجيب كان قد عقد خطوبته على فتاة ومن ثم انفصل عنها. وهو الآن يمضي إجازته في لبنان قبل أن يعود إلى السعودية. ويتنقل ما بين منزل العائلة في بيروت والفيللا الخاصة بعائلته في بعقلين. وما هو متعارف عليه في بلدة بعقلين وفي الأوساط العائلية بأن عفيف خضر شقيق أمين خضر عم نجيب هو رجل الأعمال الملياردير الذي كان وراء عمل شقيقه أمين خضر كمدير لشركة الداتسون في السعودية.

خبر علاقة نجيب بالفنانة إليسا متداول في بلدة بعقلين على أنه على علاقة بفنانة مشهورة دون أن يعرف من هي هذه الفنانة المشهورة مما يدل على أن اسم إليسا مازال مجهولاً لدى أهالي بعقلين.

هذه العلاقة الجديدة في حياة إليسا مازالت غير واضحة المعالم إن كانت ستنتهي بالزواج. وهذا الأمر ممكن خاصة أن إليسا أصبحت متحررة من أفكارها السابقة وشروطها حول زوج المستقبل بأن يكون من الطائفة المسيحية التي هي منها. وتحولت أفكارها باتجاه الرجل الأنسب إليها أياً كانت ديانته. فهل نجيب هو الرجل المناسب لها وبالتالي هل ستتوج العلاقة بينهما بالزواج؟ وهذا ما نتمناه لهما، أو ستنتهي العلاقة وتندرج تحت عنوان "حب في مهب الريح"؟

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