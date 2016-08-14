مؤتمر مورينيو: نبني شيئا قويا.. وأثق في ماتا لأسباب أخرى

جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يبني شيئا قويا، ويشعر أنه وضع حجر الأساس بالفوز على بورنموث في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تصريحات مورينيو بعد فوز يونايتد على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في المؤتمر الصحفي ولقاء تلفزيوني أخر.

وقال مورينيو: "أنا سعيد. كان اسبوعا شاقا وجيدا من العمل".

وأفصح "نبني شيئا قويا هنا. فزنا على ليستر سيتي في الدرع الخيرية ثم اليوم بثلاثة أهداف على بورنموث. أظن أن جماهيرنا تنتظرنا في أولد ترافورد يوم الجمعة المقبل لرفع رصيدنا من النقاط إلى 6".

البداية الجيدة

وتحدث مورينيو عن البداية الجيدة له مع يونايتد، مقللا من أهميتها إذ قال: "في تشيلسي بدأت بشكل سيء وانهرنا. وفي إنتر بدأت بشكل سيء وفزت بكل البطولات في النهاية".

واستدرك "لكن هذا لا يغير أي شيء".

وشرح "الكل يعرف أن يونايتد يبحث عن لقب الدوري سواء فاز في النهاية أو لا. لكن الهدف يبقى واضحا".

يونايتد لعب بشكل دفاعي في الشوط الأول حتى خطف التقدم عن طريق خوان ماتا وارتفعت غلة الأهداف بعد ذلك عن طريق واين روني وزلاتان إبراهيموفيتش.

وتابع مورينيو "بدأنا المباراة بخطوط متقاربة لأننا نعرف كيف يلعب بورنموث. يهاجمون بقوة وبضغط عال ويركضون كثيرا جدا".

وأضاف "لكننا بعدها بدأنا نجد المساحات ونتقدم وسجلنا. وكان بإمكاننا قتل اللقاء سريعا لكن هذا لم يحدث للأسف".

في نهاية المباراة كان مانشستر تحت الضغط.

وفسر مورينيو ذلك "حين لا تقتل المباراة تمنح فرصة لخصمك. وحين تكون في تلك الحالة تبدأ في البحث عن السيطرة والوقوف على قدميك بدلا من البحث عن التهديف. لهذا ظهرنا بهذا الشكل".

خوان ماتا

وأثنى مورينيو على خوان ماتا صاحب الهدف الأول ليونايتد والذي ذكرت تقارير عديدة أنه قد يرحل عن مانشستر.

وقال مورينيو: "أنا لا أثق في ماتا لأنه سجل اليوم. أثق في ماتا لأني أعرفه جيدا وعملت معه 6 أشهر من قبل عرفت فيها كل مميزات وحتى مالا يعرف فعله".

وأكد "أنا سعيد به وبكل اللاعبين. إبرا الذي سجل وباييه الذي فاز بجائزة رجل المباراة رغم أنه لم يتدرب إلا يوم واحد بسبب إصابة قديمة".

شاهد جانبا من تصريحات مورينيو: