بالصور.. برنامج «النبض الأمريكي» يرصد افتتاح معرض الفنان «رضا عبد الرحمن»

رصدت عدسة برنامج النبض الامريكي، من تقديم الإعلامي دكتور «مايكل مورجان»، على شاشة «القاهرة والناس»، افتتاح معرض الفنان رضا عبد الرحمن في الـ روكفيل سنتر لونج إيلاند نيويورك.

وقد تم الافتتاح في حضور لفيف من الفنانين و الرسامين العرب والامريكان .

وصرح دكتور «رضا عبد الرحمن»، بان هذا المعرض يعد من اقرب المعارض التي اقامها في نيويورك ولندن حيث تخاطب اللوحات العقل الغربي بلغته وطريقه تفكيره.

كما صرح «د.مايكل مورجان»، رئيس تحرير ومقدم البرنامج بأن المعرض هذا العام يعتبر من اجرا المعارض للفنان رضا عبد الرحمن، حيث سلط المعرض هذا العام الضوء علي المراءه ومشاكلها في منطقه الشرق الأوسط من الختان والتحرش والقمع في بعض الأحيان .

وقد أعرب جميع الحضور عن انبهارم باللوحات التي احتوت علي قدر عالي من الرقي في عرض المشاكل.