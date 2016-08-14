أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. برنامج «النبض الأمريكي» يرصد افتتاح معرض الفنان «رضا عبد الرحمن»

Google+ Print
مايكل مورجان و رضا عبد الرحمن

مايكل مورجان و رضا عبد الرحمن

رصدت عدسة برنامج النبض الامريكي، من تقديم الإعلامي دكتور «مايكل مورجان»، على شاشة «القاهرة والناس»، افتتاح معرض الفنان رضا عبد الرحمن في الـ روكفيل سنتر لونج إيلاند نيويورك.

وقد تم الافتتاح في حضور لفيف من الفنانين و الرسامين العرب والامريكان .

وصرح دكتور «رضا عبد الرحمن»، بان هذا المعرض يعد من اقرب المعارض التي اقامها في نيويورك ولندن حيث تخاطب اللوحات العقل الغربي بلغته وطريقه تفكيره.

كما صرح «د.مايكل مورجان»، رئيس تحرير ومقدم البرنامج بأن المعرض هذا العام يعتبر من اجرا المعارض للفنان رضا عبد الرحمن، حيث سلط المعرض هذا العام الضوء علي المراءه ومشاكلها في منطقه الشرق الأوسط من الختان والتحرش والقمع في بعض الأحيان .

وقد أعرب جميع الحضور عن انبهارم باللوحات التي احتوت علي قدر عالي من الرقي في عرض المشاكل.

unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5) unnamed (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا