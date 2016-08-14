بالصور.. جامعة النهضة تستضيف وفدًا من جامعة البحر الأحمر السودانية

استقبلت جامعة النهضة ممثلة في كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب، اليوم الأحد، وفدًا من طلاب جامعة البحر الأحمر من السودان الشقيق، استكمالًا لخطة الجامعة في تبادل الطلاب مع طلاب جامعات من الدول الصديقة.

وكان على رأس المستقبلين الدكتور أحمد صديق عميد كلية الهندسة، والمشرف على كلية علوم الحاسب، الذي قدم عرضًا عن جمهورية مصر العربية والحضارة المصرية العريقة وجامعة النهضة، والإمكانيات البشرية والمادية لكلية الهندسة وعلوم الحاسب وأيضًا نظام التدريس بالجامعة والتسجيل الإلكتروني للحضور من خلال البصمة وامكانيات المدن الجامعية والأنشطة المختلفة المتوفرة بالجامعة.

وتم عمل برنامج تدريبي للضيوف شمل محاضرات علميه وتدريبات عملية، وأيضًا برنامج ترفيهي للتعرف علي الحضارة المصرية والمعالم السياحية.