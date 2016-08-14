رسام كاريكاتير برازيلى يسخر من إسرائيل فى واقعة «الجودو»

نشر رسام الكاريكاتير البرازيلى «فيني أوليفيرا» صورة تمثل مباراة الجودو بين اللاعب المصرى إسلام الشهابى ونظيره الإسرائيلى أور ساساون، ظهر فيها الآخير وعلم بلاده المرسوم على بدلته الرياضية تقطر دمًا ، بينما يقول الشهابى له ( هذا الأمر ليس شخصيًا)، مشيرًا إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى هى السبب فى عدم رغبة لاعب مصر فى مد يده لمصافحته.

وكان لاعب الجودو المصري إسلام الشهابى قد خسر مباراته أمام اللاعب الإسرائيلى أور ساساون في مواجهة دور الـ32 من أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، ورفض الشهابى مصافحة اللاعب الإسرائيلى بعد انتهاء المباراة.

وودع الشهابي أولمبياد ريو، بعد الهزيمة من نظيره الإسرائيلي، بالإيبون أو “النقطة الكاملة”، وقوبل الشهابي بصيحات استهجان خارج الساحة الأولمبية في ريو بعد رفضه مصافحة منافسه الإسرائيلي.