مصرع مبيض محارة سقط من على سقالة بالدور الثالث بالدقهلية

لقي مبيض محارة مصرعه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب انزلاق قدمه من على سقاله بالدور الثالث اثناء العمل بواجهة احد العقارات.

وتلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفي بلقاس العام بوصول حمادة محمد احمد مبيض محارة مصاب بنزيف داخلي بالمخ وجرح تهتكي بفروة الرأس وأخر بالقدم اليسري ولايمكن استجوابه، وتم تحويله الى مستشفي المنصورة الدولي.

ووردت إشارة من المستشفي بوفاته ، وكشف تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية ، وبسؤال شقيقه السيد (26 سنة - عامل) ومقيم بندر نبروة قرر أنه حال قيام شقيقه بالعمل بالطابق الثالث بواجهة أحد العقارات ببندر بلقاس انزلقت قدماه من أعلي السقاله ، مما أدى الى سقوطه على الأرض وإحداث ما به من إصابات ولم يتهم احدا بالتسبب فى ذلك.

وتم تحرير المحضر 147 لسنة 2016 عوارض المركز وتم عرضه على النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.