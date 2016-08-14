أكبر مخاطر جراحات التجميل والبوتوكس!

في ظلّ الإقبال الكبير على العمليات الجراحية التي تعد بإخفاء عيوب الجسم وتجميله، على كلّ فتاة التعرّف إلى مخاطر ومميزات هذه العمليات حتى تقرّر ما إذا كانت ستقوم بإجراء هذه العملية الجراحية أم لا.

إليك تفاصيل أكثر عن مخاطر عمليات التجميل من خلال السطور التالية:



1. مخاطر البوتكس: على الرغم من عدم وجود أيّ آثار جانبية معروفة للبوتكس، إلا أنه ما يزال يُعتبر غير طبيعي. وبالتأكيد، هو ضار بالإنسان، فالبوتكس مشتقّ من البوتولينوم توكسين A، وهي بكتيريا تساعد على التخلّص من التجاعيد بشكل مؤقت، كما أنّ البوتكس يعمل أساساً على شلّ العضلات التي تسبّب التجاعيد، وهذا غير طبيعي، مما قد يسبّب ابتسامة ملتوية أو سيلان للّعاب أو عيون متخاذلة، كما أنّه يعمل على إضعاف العضلات، ممّا يسبّب صعوبة في السيطرة على العضلات.

2. الحشو: هو مماثل للبوتكس، ويمكن استخدامه للتخلّص من التجاعيد. ولكنّه في الأساس يستخدم لتوسيع الشفاه والخدّين. ومن أخطار الحشو أنه يتمّ فيه حقن الأوعية الدموية، الأمر الذي يزيد من خطر انسدادها، ويؤدّي بالتالي إلى جلطات الدم وموت الأنسجة، كما أنّ الحشو قد يؤدي إلى تآكل أنسجة البشرة.

3.تكبير الصدر: أثبتت الدراسات أن عمليات تكبير الصدر بالسيلكون قد تؤدي إلى خطر كبير للصدر، فتجعله أكثر صلابة، مما يجعله بحاجة إلى إجراء عدة جراحات لليونته، وقد تؤدّي إلى أضرار جسيمة للصدر.

4.التقشير بالليزر: قد يؤدي التقشير بالليزر إلى حدوث بعض الحروق للبشرة نتيجة حرارة الليزر وظهور بعض الندوب والتشققات في البشرة.