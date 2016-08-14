نيكول سابا ومايا دياب على خلاف والجمال يحكم!

بعد الحملة التسويقية لـ " سيمونا سكر"، نشرت مايا دياب كليب " سبع أرواح" حيث أطلت بالشعر الأسود المستعار مع الغرة، واستخدمت العدسات اللاصقة الخضراء، لتجسد شخصية سيمونا سكر. وبعدها تكاثرت التعليقات المؤيدة من جهة لكل أعمال مايا دياب، والمعارضة من جهة أخرى لفكرة الكليب وارتكازها على الإغراء. ومؤخراً كتبت نيكول سابا تغريدة "في ناس بِتْبَلِّشْ مَطْرَح ما إنت بِتْخَلِّصْ.. صباح التقليد" منتقدة فكرة الكليب التي سبق واستخدمتها في أغنية "أنا كنت بحالي".

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بعيداً عن الخلاف الفني، انتشرت التعليقات الجمالية المؤيدة والمعارضة للنجمتين:

مايا دياب اشتهرت بشعرها البلاتينيوم الذي غالباً ما تسرّحه بشكل منسدل بتموّجات عريضة. كما أنها استخدمت الشعر الأبيض والزهري وها هي تغير كلّ إطلالتها بالشعر الأسود المتوسط الطول. بالرغم من أن هذه النجمة عرفت بالشعر البلاتينوم الكثيف والطويل، إلا أننا وجدناها جذابة جداً بالشعر الأسود. وأنت سيدتي بأي لون شعرتفضلين مايا دياب؟

بالانتقال الى نيكول سابا، فهي لا تغير كثيراً بصبغات شعرها مثل مايا دياب، لكنها انتقلت من الشعر البني الداكن الى الأشقر. كما أنها استخدمت درجات مختلفة من اللون الأشقر حتى وصلت إلى البلاتينيوم. تميزت نيكول بالشعر الأومبريه مع خصلات البلاتين اذا سُلّط الضوء على لون عينيها. ما رأيك بشعرها؟

شاركينا رأيك، هل تجدين أن هناك منافسة جمالية بين نيكول سابا ومايا دياب؟ ومن هي الأجمل؟