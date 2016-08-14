رئيس الوزراء: استمرار التنسيق بين مصر والصين لإنهاء المشروعات المشتركة

عقدت وحدة الصين اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الكهرباء، الخارجية، الإنتاج الحربى، التعاون الدولى، البترول، التجارة والصناعة، النقل، والاستثمار، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع بحث الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم دراستها والعمل على تنفيذها خلال هذه الفترة فى إطار من التعاون المشترك بين مصر والصين، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين المسئولين فى البلدين وتبادل الزيارات القطاعية لكبار المسئولين، وذلك للانتهاء من الدراسات الفنية والمالية، والمضى فى تنفيذ تلك المشروعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من المنتظر أن يكون لها مردودا إيجابيا فى تعزيز مجالات النمو، وخلق العديد من فرص العمل للشباب، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المشروعات المتعلقة بقطاعات التعاون المختلفة مع الجانب الصينى، ففى مجال الكهرباء تم تناول مشروع إقامة محطتى لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم فى منطقة الحمراوين، وذلك فى إطار التوسع فى استخدام مزيج الطاقة وتحقيق الاستفادة من الطاقة الجديدة المتجددة وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لمواكبة التوسعات فى إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة. وفى مجال النقل تم بحث مشروع (القطار المكهرب) لنقل الركاب بين مدينتى السلام والعاشر، ومشروع (المونوريل) الذى يربط بين القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، هذا بالإضافة إلى مشروعات إقامة وإدارة عدد من الموانئ والتى تشمل تطوير ميناء العين السخنة، وتشغيل وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لخدمة الحاويات والبضائع.

وفى قطاع البترول والثروة المعدنية فقد تناول الاجتماع مشروعات إقامة مراكز لصناعة البتروكيماويات، وتحقيق الاستغلال الأمثل من الثروات المعدنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية فى مجالات التنمية المختلفة. وفى قطاع الصناعة فقد تم بحث مشروع إقامة مدينة للنسيج فى محافظة المنيا للاستفادة من مقومات الصناعة فى هذه المحافظة وعلى رأسها الأيدى العاملة.

كما تم أيضاً بحث العديد من المشروعات فى قطاعى الاتصالات والإنتاج الحربى، والتى تشمل تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول التابلت، ومكونات السنترالات وتوصيلات الشبكات، وإقامة مصنع لإنتاج الكابلات المصنوعة من الخلايا الضوئية (الفيبر أوبتكس)، وتصنيع العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز بكافة أنواعها، والألواح الخاصة بالطاقة الشمسية.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث مشاركة الجانب الصينى فى عدد من المشروعات المخطط إقامتها ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من المزايا التى يحققها هذا المشروع الهام، وكذا مشروعات المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية، ومشروعات إقامة محطات وشبكات الصرف الصحى فى عدد من القرى المحرومة بمحافظات الدلتا والصعيد.