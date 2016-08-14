مانشستر يونايتد يستهل مشواره بثلاثية فى بورنموث بالبريميرليج

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الأحد، فوزًا مستحقًا على حساب مضيفه بورنموث (3-1) خلال المباراة التى جمعتهما، على ملعب “فيتنس فيرست” ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.

أحرز أهداف الفوز لمانشستر يونايتد خوان ماتا وواين رونى وزلاتان إبراهيموفيتش فى الدقائق 40 و59 و64 على الترتيب، فيما أحرز أدم سميث هدف بورنموث الوحيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة.

حصد المان يونايتد بهذا الفوز أول ثلاث نقاط فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالى جوزيه مورينيو، فيما حاز الوافد الجديد للشياطين الحمر إريك بيلى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.