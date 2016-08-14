أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مانشستر يونايتد يستهل مشواره بثلاثية فى بورنموث بالبريميرليج

Google+ Print
مانشستر يونايتد يستهل مشواره بثلاثية فى بورنموث بالبريميرليج مانشستر يونايتد يستهل مشواره بثلاثية فى بورنموث بالبريميرليج

جانب من المباراة

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الأحد، فوزًا مستحقًا على حساب مضيفه بورنموث (3-1) خلال المباراة التى جمعتهما، على ملعب “فيتنس فيرست” ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.

أحرز أهداف الفوز لمانشستر يونايتد خوان ماتا وواين رونى وزلاتان إبراهيموفيتش فى الدقائق 40 و59 و64 على الترتيب، فيما أحرز أدم سميث هدف بورنموث الوحيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة.

حصد المان يونايتد بهذا الفوز أول ثلاث نقاط فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالى جوزيه مورينيو، فيما حاز الوافد الجديد للشياطين الحمر إريك بيلى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا