عفت السادات: السيسى قادر على الخروج بمصر من عثرتها الاقتصادية

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ان القيادة السياسية تبذل جهودا جبارة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته وأزماته المتلاحقة ،و أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أمس فى افتتاح مجمع صناعى بالاسكندرية عن نيته لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة للمضي قدما فى الإصلاحات الاقتصادية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام شىء جيد ومبادرة جريئة من رجل دولة وتستحق كل الدعم .

وأوضح ” السادات ” فى بيان له اليوم الأحد أن الرئيس السيسى أشاد بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الراحل انور السادات فى عام 1977 حيث قال انها اول محاولة فعلية للاصلاح ولكن لانها قوبلت برفض وغضب شعبى لم يجروء أى رئيس على اتخاذها ، ولكنه لن يتردد فى اتخاذ اى قرار صعب تردد غيره فى اتخاذه لان مصر امانة حملها الشعب له وسيحاسبه الله عليها .

وأكد رئيس حزب السادات على ان الخروج من الازمة الاقتصادية ليس مستحيل ولكنه يحتاج الى ارادة والسيسى يمتلك هذه الارادة ، مطالبا المصريين جميعا بالوقوف خلف الرئيس لتحقيق النهوض الاقتصادى الحقيقى وعدم دفن رؤسهم فى الرمال وعدم الفزع من اى اجراء جديد ونوعى له ايجابياته المتعددة على المدى البعيد .

> واعتبر الدكتور عفت السادات تصريحات السيسى فرصة حقيقة لتعويض ما حدث فى عام 1977وتدارك اخطاء الماضى واعادة النظر فى سياساتنا الاقتصادية واستشراق المستقبل ،مؤكدا على ان ما نمر به الان ما هو إلا ميراث ملعون وثقيل لسياسة اقتصادية افتقدت الخيال والرؤية فى آن معًا.

وجدد الدكتور عفت دعوته الى الرئيس السيسى بالغاء الدعم عن طريق خطة محددة ومحكمة وواضحة المحاور وأن تكون أول خطوة فى هذا الطريق ترشيد الإنفاق الحكومى والمصروفات الحكومية المبالغ فيها داخل المؤسسات أيضا عبر ضوابط محددة ، مؤكدا ان هذه الدعوة من اجل مستقبل مصر والاجيال القادمة ومن اجل الانطلاق الى افاق جديدة من التقدم والرقى .