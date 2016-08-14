بالصورة..مذيعة النهار ترتدي “تي شيرت” بصورة بطلة رفع الأثقال الأولمبية

ارتدت مذيعة النشرة الرياضية على النهار اليوم، فرح علي، اليوم الأحد، اثناء تقديمها للنشرة تي شيرت يحمل صورة البطلة المصرية سارة سمير بعد ما أحرزت الميدالية البرونزية فى مسابقات رفع الأثقال فى دورة الالعاب الاوليمبية ريو دى جانيرو اليوم.

وتستمر مذيعة النشرة الرياضية فرح علي فى تكريم أساطير و رموز الرياضة ،وذلك عن طريق ارتداء تيشيرتات تحمل صورهم خلال تقديمها النشرة الرياضية.

وتمكنت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية، برفع ثقل قدره 255 كجم، في منافسات وزن 69 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وهى أول ميدالية تحرزها مصر في الدورة الحالية.

ويذكر أن سارة قد نجحت في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من مسابقة رفع الأثقال وزن 69 كجم بعد احتلالها للمركز الثالث بالتصفيات، وخوض منافسة قوية مع رباعة صينية وأخرى كازاخستانية.