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مقتل 8 أشخاص من البشمركة بينهم مصور خلال معارك استعادة الموصل

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مقتل 8 أشخاص من البشمركة بينهم مصور خلال معارك استعادة الموصل مقتل 8 أشخاص من البشمركة بينهم مصور خلال معارك استعادة الموصل
خازر (أ ف ب)

 أعلنت مصادر امنية كردية مقتل مصور صحافى يعمل لصالح "قناة كردستان" واصابة مراسل خلال عملية عسكرية استعادت خلالها قوات البشمركة الاحد ست قرى فى منطقة سهل نينوى، شرق مدينة الموصل.

وشنت قوات البشمركة فجرا عملية عسكرية تهدف للسيطرة على عشر قرى فى الضفة اليمنى لنهر الخازر.

وقال العميد موفق زيبارى أحد قادة البشمركة فى محور الخازر لوكالة فرانس برس "أنطلقت عملية عسكرية صباح اليوم فى محور الخازر الكوير لاستعادة نحو 10 قرى فى الضفة اليمنى لنهر الخازر".

وأضاف "تمكنا حتى الان من استعادة ست قرى والمعارك مستمرة لاستعادة المتبقى منها".

وقتل خلال العملية المصور الصحفى مصطفى سعيد الذى يعمل مع قناة كردستان التابعة للحزب الديمقراطى الكردستانى واصيب المراسل هيمن نانكلي.

واكد الحزب فى بيان "فقدنا الرفيق مصطفى سعيد المصور الصحافى فى فضائية كردستان" مشيرا إلى اصابة المراسل هيمن نانكلى نتيجة سقوط قذيفة هاون.

بدوره، اكد مسؤول فى قوات البشمركة رفض الكشف عن اسمه "مقتل سبعة من قوات البيشمركة خلال المعارك".

واكد أن "هذه القرى تقع على الجانب الايمن لنهر الخازر مقابل ناحية الكوير وبهذا نستطيع تامين المنطقة ومنع هجمات داعش عن الكوير".

وسارت العملية وسط غطاء جوى من قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة التى فجرت السيارات المفخخة قبل وصولها إلى البشمركة، بحسب مسؤول فى هذه القوات.

وشاهد مراسل فرانس برس الذى رافق القوات التى دخلت قرية ابزخ جثث عناصر تنظيم داعش الذين قضوا فى الاشتباكات.

كما تخوض القوات العراقية فى جنوب الموصل عمليات عسكرية تمهيدا لاستعادة السيطرة على ثانى اكبر مدن العراق والمعقل الرئيسى للتنظيم المتطرف فى البلاد.

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مصر 365