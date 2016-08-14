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ترامب: خصمى الحقيقى ليست “هيلارى المخادعة”

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ترامب: خصمى الحقيقى ليست “هيلارى المخادعة” ترامب: خصمى الحقيقى ليست “هيلارى المخادعة”

أرشيفية

صرح المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ، السبت 13 أغسطس أن خصمه الحقيقي في السباق الرئاسي هي وسائل الإعلام الأمريكية وليست منافسته “هيلاري المخادعة”، حسب وصفه.

وأكد ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في ولاية كونيكتيكت أنه لا يخوض الانتخابات ضد منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، التي وصفها بـ “المخادعة”، وإنما يخوض معركته الانتخابية ضد وسائل الإعلام الأمريكية.

واتهم ترامب وسائل الإعلام بأنها ليست نزيهة خلال تغطية حملته الانتخابية، كما وجه نقدا لاذعا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” على خلفية نشرها تقريرا ورد فيه أن ترامب يكافح حاليا من أجل تحسين مكانته بعد تراجع تقدمه في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وعن صحيفة “نيويورك تايمز” المذكورة قال ترامب إنها صحيفة فاشلة وتعاني من أزمة مالية، متوقعا أن تغلق قريبا.

قناة “CNN” الأمريكية، لم تسلم بدورها من هجوم ترامب الذي قال عنها إن نسب مشاهدتها انخفضت بصورة كبيرة، وذلك بعد أن رفض إجراء مقابلة مع الشبكة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت خلال الأسابيع الماضية استطلاعا للرأي العام يظهر تقدم هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، حيث حظيت كلينتون بـ50 في المئة من نوايا التصويت مقابل 42 في المئة لترامب.

واستفادت كلينتون من السجالات الكثيرة التي أثارها ترامب، وعززت حظوظها في أعقاب المؤتمر العام للحزب الديموقراطي الذي رشحها رسميا في أواخر يوليو/تموز.

ومن القضايا التي تناولها ترامب وأثارت جدلا، انتقاده والدي نقيب مسلم في الجيش الأمريكي قتل في العراق عام 2004، ما أثار ردود أفعال سلبية في الولايات المتحدة، وحتى داخل الحزب الجمهوري، الأمر الذي خفض من شعبية ترامب.

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