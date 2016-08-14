أستاذ قلب: أمراض الشرايين والذبحة الصدرية أصبحت تصيب صغيرات السن

أكد الدكتور ضياء المنشاوى أستاذ أمراض القلب، أنه لوحظ فى السنوات الماضية أن أمراض قصور الشريان التاجى، مثل الذبحة الصدرية المستقرة وغير المستقرة، أو حتى جلطات الشريان التاجى، بدأت تظهر فى السيدات صغيرات السن فى العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقال الدكتور ضياء المنشاوى إنه منذ حوالى 10 سنوات كان حدوث هذه الأمراض فى هذا السن نادر الحدوث، موضحا أن هذا يرجع لعدة أسباب، أهمها التوتر النفسى والعصبى، والحياة المدنية، والاعتماد على تناول الوجبات السريعة المحتوية على الدهون المشبعة، وعدم تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين إضافة إلى انتشار التدخين فى هذا السن فى السيدات، وانتشار مرض السكر، موضحا أنه فى هذا السن أصبح يتم تركيب دعامات وعمل قسطرة ولم يعد يحدث بشكل نادر فى هذا السن.

وأشار أنه فى السيدات يفضل استخدام الدعامات الدوائية، لأن شرايين القلب لديهن تكون رفيعة ولذلك لابد من استخدام الدعامات الدوائية، لأن الدعامات العادية فى الشرايين الرفيعة يحدث انسداد فيها.