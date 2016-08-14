مؤسسة محمد بن راشد تبني مسجداً في الفجيرة بثلاثة ملايين و250 ألفاً

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بتنفيذ مشروع مسجد في منطقة السيجي في إمارة الفجيرة بتكلفة ثلاثة ملايين و/ 250 / ألف درهم على مساحة / 625.5 / مترا مربعا.

ويستغرق العمل في المشروع / 16 / شهرا فيما يشرف على المسجد ويسير شؤونه بعد الانتهاء من أعمال البناء ..الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة.

وقال سعادة المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ان المؤسسة وقعت العقد الأساسي مع المستشار الهندسي للمشروع من أجل أعمال التصميم والإشراف على بناء المسجد الذي يباشر الأعمال الهندسية في غضون الأيام القادمة مع البلدية والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أن سعة المسجد تتسع لـ/ 562 / من المصلين فيما يضم مصلى رئيسيا للرجال يسع / 344 / مصليا ومصلى للنساء يسع / 78 / مصلية إضافة إلى مرافق صحية ومخزن لأدوات النظافة بجانب مكان للوضوء إضافة إلى محلين تجاريين يعود ريعهما لدخل المسجد.. كما يضم تصميم المسجد سكنا للإمام يحتوي على غرفتين وصالة وملحقاتهما الأخرى إضافة إلى سكن للمؤذن.

وقال بوملحة إن المساجد من أحب الأماكن إلى الله تعالى وأشرفها منزلة عنده ولا ريب أنها من أهم المنابر في توجيه المسلمين خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى وحق المساجد على الناس المحبة والإكرام وعمارتها بصالح الأعمال ..مشيرا إلى أن بناء المساجد وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين من أجل ذلك سعت المؤسسة إلى بناء كثير من المساجد في شتى بقاع الأرض حيث يعتبر المسجد ركيزة أساسية في التمسك بالدين ونشر رسالة الإسلام السمحة.

يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أنشأت العديد من المساجد داخل وخارج الدولة وأولت اهتماما كبيرا لبناء المساجد وكانت قد بدأت أعمال البناء في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي لمسجد في إمارة أم القيوين في منطقة محمد بن راشد على مساحة حوالي تجاوزت ثمانية آلاف و/ 795 / قدما مربعا بتكلفة ثلاثة ملايين و/ 250 / ألف درهم فيما يستغرق العمل فيه / 16 / شهرا .. أما نسبة الإنجاز حتى شهر يوليو الماضي فقد بلغت / 60 / في المائة من الأعمال الكلية للمسجد.