"اقتصادية الشارقة" تضبط كميات من مواد البناء المقلدة

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 244 قطعة من الأخشاب المقلدة التي تستخدم في مواد البناء وذلك ضمن حملاتها المكثفة لمواجهة عمليات الغش التجاري وللتأكد من سلامة أسواق الإمارة وذلك في إطار جهود الدائرة لحماية المستهلكين من السلع المغشوشة وكثفت الدائرة حملاتها المفاجئة على أسواق الإمارة حيث تمكن الضباط التجاريين بالدائرة وخلال إحدى جولاتهم الرقابية من ضبط الخشب المغشوش وذلك بعد إجراءات المطابقة التي قاموا بها.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية.. مؤكدا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وشدد على أهمية تجنب المستهلكين للبضائع المقلدة رخيصة الثمن وخصوصا تلك التي يتعرض فيها المستهلك للاستخدام الحيوي المستمر كالغذاء والأدوات الكهربائية ومواد البناء لما يترتب على استخدام هذه البضائع من آثار سلبية على البيئة وصحة المستهلك والمجتمع.

ودعا المواطنين والمقيمين في حال وجود أي مخالفة إلى الاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة سواء بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك www.shjconsumer.ae في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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