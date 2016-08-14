خبر في الجول – مجلس الأهلي يستقر على قيادة يول لتدريب الثلاثاء

يستطيع FilGoal.com التأكيد أن مارتن يول سيقود أول تدريب للأهلي بعد العودة من الراحة السلبية.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة بعد التعادل مع زيسكو الزامبي 2-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التعثر الذي أنهى بشكل شبه تام فرص الأهلي في التأهل لدور نصف النهائي وأثارت الحديث بشكل جدي حول رحيل يول من تدريب الأهلي.

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وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مجلس إدارة النادي أن يول سيقود أول تدريب للأهلي بعد العودة من الإجازة يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

هذا الأمر يقلل فكرة رحيل يول "السريع" عن الأهلي، إلا أن الأمر يظل مفتوحا لكل الاحتمالات.

وعلم FilGoal.com أن هناك 3 سيناريوهات لمستقبل الجهاز الفني للأهلي، يمكن مطالعتها من هنا