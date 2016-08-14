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ميليشيات تسيطر على مقر المخابرات الليبية بطرابلس

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ميليشيات تسيطر على مقر المخابرات الليبية بطرابلس ميليشيات تسيطر على مقر المخابرات الليبية بطرابلس

ارشيفية

هاجمت ميليشيا “ثوار طرابلس” الموالية للمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، مقرًا تابعًا للمخابرات العامة في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وقامت بفرض سيطرتها عليه بعد اشتباكات عنيفة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا “ثوار طرابلس” بقيادة هيثم التاجوري، استطاعت السيطرة على مقر المخابرات العامة، الذي يترأسه مصطفى نوح، وكانت تسيطر عليه جماعة “ليبيا المقاتلة” التابعة لتنظيم القاعدة.

يذكر أن مسلحين من ميليشيا “ثوار طرابلس” وجماعة “ليبيا المقاتلة” كانوا في صف واحد من قبل في حربهم ضد الجيش الوطني الليبي، إلا أن الخلافات دبت بين الجانبين في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن الهجوم على مقر المخابرات العامة.

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