خرافات حول طرق تسهيل الولادة لا تصدقيها

من الخرافات المنتشرة بين الأمهات وينقلنها لبناتهن الحديثات العهد بالحمل والولادة أن المشي مثلاً يسرع الولادة، وشرب مغلي بعض الأعشاب العطرية، وغيرها من المعتقدات التي قد تسبب الخطر على الحامل.

" سيدتي نت" جمعت بعض هذه المعتقدات وطلبت رأي الطب فيها بعد ذلك كالتالي:



• المشي بمجرد أن يبدأ الطلق يسهل الولادة ويسرع في المخاض.



• البيض المقلي بالسمن البلدي يسهل الولادة.



• تناول الأطعمة الحريفة مثل الشطة والفلفل يسهل ويسرع الولادة.



• شم أبخرة بعض الأعشاب مثل كف مريم والمريمية يسرع الولادة.





• توسيع الرحم بيد القابلة أكثر من مرة يسهل الولادة.

• تناول الطعام بكثرة بمجرد بدء ألام المخاض لكي يكون بك "قوة وحيل" للطلق والدفع.



هذا وقد عرضت "سيدتي نت" هذه المعتقدات على الدكتور عدلي الحاج استشاري طب النساء والولادة حيث أشار إلى أن:

• المشي يعتبر رياضة لكي تحافظ الحامل على لياقتها البدنية ولكن لم يثبت علمياً فائدته في المخاض، كما أن المشي عند الطلق يرهق السيدة ولا يعطيها القدرة على الدفع عند الطلق.

• البيض والأكل عموماً لا يفضل بكثرة عند الطلق لأنه أحياناً قد تحتاج الحامل لعملية قيصرية عاجلة ومن الخطر أن تكون معدتها ممتلئة، يفضل تناول بعض الطعام الخفيف والفاكهة.

• الأطعمة الحريفة والبهارات لا تسرع الولادة بل على العكس قد تسبب التهابات المجاري البولية لدى الحامل ومضاعفات أخرى يجب تجنبها.

• الأبخرة والأعشاب والبخور وأي دخان أخر ليس له فائدة وهو مجرد خرافات.

• الفحص المهبلي لا يفضل تكراره لأنه يسبب احتقان الحوض وتعسر الولادة وليس العكس كما يشاع، ومثله مثل الجماع الذي يفضل التقليل منه في الشهر الأخير من الحمل.

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