ريهام السهلي تناقش مخططات الجماعة لضرب الاقتصاد على «النهار اليوم»

تناقش الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، مخططات الجماعة الإرهابية لضرب الاستقرار وتدمير الاقتصاد المصري.

وتجيب السهلي على كيف يمكن التصدي لهذه المخططات ؟.. وهل نجحت الحكومة في فضح جرائم التنظيم الإرهابي خارجيًا ؟.

وتستضيف السهلي – خلال الحلقة – اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووكيل قطاع أمن الدولة السابق، فضلًا عن داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.

ويحلل الضيوف – خلال الحلقة – إصرار الجماعة الإرهابية على مواصلة أساليب التضليل والتحريض على العنف، والسر وراء دعم بعض الدول الغربية والمنظمات الحقوقية لمخططات الجماعة الإرهابية ضد مصر.

ومن المقرر إذاعة الحلقة مساء اليوم الأحد على شاشة النهار اليوم .