كاتب أردني يواجه عقوبة السجن بسبب رسم “رب الدواعش”

باشرت السلطات الأردنية السبت تحقيقاتها مع الكاتب الأردني اليساري ناهض حتر بسبب نشر رسم كاريكاتوري وصفته بأنه "يمس الذات الالهية"، وجماعة الإخوان المسلمين تطالب بأقصى العقوبات بحق حتر.

> وجه مدعي عام عمان الأحد (14 آب/ أغسطس 2016) تهمتي "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الديني" للكاتب الإردني اليساري ناهض حتر بعد نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اُعتبر بأنه "يمس الذات الإلهية"، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "مدعي عام عمان القاضي عبد الله أبو الغنم وجه للكاتب ناهض حتر الذي مثل أمامه اليوم الأحد تهمتي إثارة النعرات المذهبية ونشر رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني".

وأضاف أن "حتر نفى للمدعي العام التهمتين الموجهتين له، وقال إنه غير مذنب".

وتابع المصدر أن "مدعي عام عمان أمر بتوقيف حتر أسبوع على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل ماركا (سجن ماركا الواقع شرق عمان)".

وبحسب المصدر فإن "التهمتين المسندتين لحتر تصل عقوبة كل منها إلى الحبس ثلاث سنوات في حال الإدانة بحدها الأعلى".

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من وزير داخليته سلامة حماد الجمعة استدعاء الكاتب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لنشره "مادة تمس الذات الإلهية". وشدد الملقي على أن "القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على مجتمعنا"، مشيراً إلى أن "حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية".

وكان حتر (56 عاماً) قد نشر رسماً كاريكاتورياً على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان "رب الدواعش" ما أثار جدلاً واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته وأكد في توضيح أن الرسم "يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية عما يروجه الإرهابيون".

وأضاف حتر الذي أغلق بعد ذلك صفحته الشخصية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن "الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس طيبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عما يتخيل العقل الإرهابي، وهؤلاء موضع احترامي وتقديري".

وتابع أن النوع الثاني "إخونج- داعشيون يحملون المخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذات الإلهية. وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون".

من جهتها، استنكرت دائرة الإفتاء العام "التطاول على الذات الإلهية"، وقالت في بيان إن "ما نشر من استهزاء بالذات الإلهية من قبل البعض يؤجج الكراهية وينشر الفتنة في البلاد، الأمر الذي يجب الوقوف ضده بكل حزم وإصرار".

وقال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ عبد المجيد الخوالدة في بيان إن نشر هذه الرسوم "يعتبر استفزازا لكل أردني" و"إثارة للنعرات" و"فتح باب للفتنة"، داعياً السلطات الرسمية إلى "اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يتطاول على معتقداتنا وديننا".

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب)

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