هيئة قناة السويس تدعو شركات عالمية لدراسة القدرة التنافسية للمنطقة

صرح الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم دعوة عدة شركات عالمية متخصصة، للقيام بدراسات حول القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح فؤاد أن هذه الشركات ستقوم بدراسة كل قطاع استثماري بالمنطقة منفرداً، إلى جانب تحديد القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوجه التشابه مع المناطق الاقتصادية المماثلة.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع باستقلالية في اتخاذ القرار، وسرعة في أداء الأعمال، وموقع فريد يربط بين الشرق والغرب، وتحظى باهتمام شركات استثمارية كبرى، لافتاً إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من شركات البنية التحتية اليابانية والسنغافورية.