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السيطرة على حريق شقة سكنية بالعجوزة وإصابة 3 أشخاص باختناقات

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السيطرة على حريق شقة سكنية بالعجوزة وإصابة 3 أشخاص باختناقات السيطرة على حريق شقة سكنية بالعجوزة وإصابة 3 أشخاص باختناقات
كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، جراء حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداد النيران للمجاورات،  بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، فيما نقلت سيارتى إسعاف المصابين للمستشفى

 

تلقى اللواء أسامة شعبان مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء، بقيادة اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء و الأنقاذ البرى، و الرائد عطيه نصر ضابط الحماية المدنية، وعددا من الأمناء، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم السيطرة على كرات اللهب وإخماد الحريق.

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