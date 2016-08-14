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ضبط نصاب أوهم المواطنين بالدقهلية بتسهيل حصولهم على شقق بالقرعة من الإسكان

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ضبط نصاب أوهم المواطنين بالدقهلية بتسهيل حصولهم على شقق بالقرعة من الإسكان ضبط نصاب أوهم المواطنين بالدقهلية بتسهيل حصولهم على شقق بالقرعة من الإسكان
الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط نصاب انتحل صفة مندوب وزارة الإسكان وتحصله على بياناتهم بحجة تسهيل إجراءات دخولهم قرعة الشقق السكنية التى تطرحها الوزارة مقابل مبالغ مالية.

 

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى العميد السعيد شعير رئيس مباحث الاموال العامة، بقيام المدعو محمد "ا ا ع" 40 سن حاصل على بكالوريس تجارة ومقيم قرية ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية،  بالتواجد على أحد المقاهى بدائرة قسم ثانى المنصورة، وإيهام المواطنين بأنه مندوب وزارة الإسكان وتحصله على بياناتهم بحجة تسهيل إجراءات دخولهم قرعة الشقق السكنية التى تطرحها الوزارة مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده على أحد المقاهى بميدان المحطة دائرة القسم، وبحوزته عدد من تقارير الاستعلام عن محل الإقامة بعضها خالية البيانات والأخرى مون بها بيانات لبعض الأشخاص لصالح صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ومبلغ مالى قدره 5500 جنيه.

 

 

 

وبمواجهته قرر أنه يعمل بإحد شركات الاستعلام باسم جلوبال أكاديمى، الكائنة بشارع الحجاز دائرة قسم الجديدة - القاهرة ولم يقدم ما يثبت ذلك.

 

 وأضاف أنه تحصل على أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على شقق من أحد موظفى صندوق الضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان ويدعى "عمرو ال"، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحضر رقم 6679 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى المنصورة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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مصر 365

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