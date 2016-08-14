حبس بلطجى قتل جاره بـ"السكين" انتقاما لسبه أمام أهالى المنطقة بالسلام

أنهى بلطجى حياة عاطل بعد أن قام بابتزازه وممارسة أعمال البلطجة عليه، وعندما رفض المجنى عليه اعتداء المتهم وقام بسبه أمام أهالى المنطقة، قام المتهم بقتله مستخدما "سكين"، طعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته فى الحال.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، اليوم الأحد، بحبس المتهم " عصام.و"، 30 عاما، بلطجى، وكل من شقيقه "علاء.و"، ووالدهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاشتراكهما فى تنفيذ الجريمة مع المتهم الرئيسى بالواقعة، حيث وجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمين وحيازة سلاح أبيض، ووجهت لوالد المتهمين تهمة التحريض على القتل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام الشقيقين بتحريض من والديهما بالترصد للمجنى عليه "عماد.ف" نتيجة مشاجرات سابقة بينهما، حيث أصر المتهم على ممارسة أعمال البلطجة عليه، بمنطقة مدينة السلام، وبالفعل أسرع المتهم باستخدام سكين وطعن المجنى عليه انتقاما منه بعد أن سبه بألفاظ وشتائم أمام جيرانه، حيث برر المتهم أنه قتله بنية الدفاع عن النفس.