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«أبو مازن» يطالب أعضاء الكنيست من عرب 48 بالتوسط بين فتح وحماس

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«أبو مازن» يطالب أعضاء الكنيست من عرب 48 بالتوسط بين فتح وحماس «أبو مازن» يطالب أعضاء الكنيست من عرب 48 بالتوسط بين فتح وحماس

الرئيس محمود عباس

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قدم مقترحًا لأعضاء كنيست وشخصيات عامة فلسطينية من عرب 48 للقيام بمصالحة بين منظمة فتح وحركة حماس، مبديا استعداده لقبول أى تفاهمات يتم التوصل لها بين الجانبين.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن هذا المقترح جاء خلال اللقاء الذى عقد أمس فى رام الله بين الرئيس أبو مازن، ورئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة، وأعضاء من الكنيست وشخصيات عامة، من ضمنها رؤساء مجالس محلية عربية ورجال أعمال وشخصيات أكاديمية.

وقالت الإذاعة أن الرئيس أبو مازن أكد أن فلسطينى 48 قادرون بأن يكونوا جسرا للسلام، مضيفًا “نحن بحاجة للوصول إلى كل إسرائيلى، وإظهار كم نحن نريد السلام”، موضحًا بأن معارضته قمة موسعة بين إسرائيل والفلسطينيين بوجود ممثلين من دول عربية، نابع من الرغبة فى منع تطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل قبل حل المشكلة الفلسطينية، مضيفًا أنه على استعداد للقاء رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو في حال ابدى استعداده لاحترام الاتفاقيات السابقة، وعاد ليؤكد موقفه السابق المعارض لانتفاضة جديدة والكفاح المسلح”.

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