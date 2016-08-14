مقتل أكثر من 100 شخص خلال أسبوع من الغارات على إدلب بسوريا

لقى أكثر من 100 شخص مصرعهم خلال أسبوع من الغارات الروسية والسورية على مدينة إدلب وريفها.وقالت مصادر ميدانية- لقناة "سكاى نيوز- عربية" الأحد، "إن الغارات تجددت اليوم، واستهدفت أحياء عدة فى إدلب ومناطق فى ريفها وسراقب و‫تفتناز والبارة وجبل الزاوية.. أما فى دمشق، فقد تمكنت فصائل المعارضة السورية من قطع طريق (دمشق / بغداد) الدولى، وقتلت العشرات من القوات النظامية فى هجوم على مواقعهم بريف ‫‏دمشق".

وأشارت المصادر إلى أن قطع الطريق يأتى ضمن عملية "‫‏ذات الرقاع 2"، التى أطلقها "جيش الإسلام" التابع للمعارضة المسلحة فى ‫‏القلمون الشرقى، وسط غارات جوية لطيران النظام الحربى على مدينة ‫"جيرود".

وكان "جيش الإسلام"، التابع للمعارضة المسلحة، قد أطلق منذ أسبوع معركة "ذات الرقاع" بهدف السيطرة على مواقع الجيش السورى فى ريف دمشق.