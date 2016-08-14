مقتل أكثر من 100 شخص خلال أسبوع من الغارات على إدلب بسوريا

دمشق(أ ش أ)إعلان - Ads إعلان - Ads
لقى أكثر من 100 شخص مصرعهم خلال أسبوع من الغارات الروسية والسورية على مدينة إدلب وريفها.وقالت مصادر ميدانية- لقناة "سكاى نيوز- عربية" الأحد، "إن الغارات تجددت اليوم، واستهدفت أحياء عدة فى إدلب ومناطق فى ريفها وسراقب وتفتناز والبارة وجبل الزاوية.. أما فى دمشق، فقد تمكنت فصائل المعارضة السورية من قطع طريق (دمشق / بغداد) الدولى، وقتلت العشرات من القوات النظامية فى هجوم على مواقعهم بريف دمشق".
وأشارت المصادر إلى أن قطع الطريق يأتى ضمن عملية "ذات الرقاع 2"، التى أطلقها "جيش الإسلام" التابع للمعارضة المسلحة فى القلمون الشرقى، وسط غارات جوية لطيران النظام الحربى على مدينة "جيرود".
وكان "جيش الإسلام"، التابع للمعارضة المسلحة، قد أطلق منذ أسبوع معركة "ذات الرقاع" بهدف السيطرة على مواقع الجيش السورى فى ريف دمشق.