حظر نشر أخبار حول الكاتب الأردنى ناهض حتر المتهم "باثارة النعرات المذهبية"

أعلنت السلطات الاردنية الاحد حظر نشر الاخبار المتعلقة بالكاتب الاردنى ناهض حتر المتهم ب"اثارة النعرات المذهبية" و"اهانة المعتقد الديني" بعد نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى أعتبر بانه "يمس الذات الالهية".

وبحسب بيان رسمى "طلب مدعى عام عمّان الأول القاضى عبد الله أبو الغنم حظر النشر بقضية المشتكى عليه الكاتب ناهض حتر الذى نشر رسماً كاريكاتورياً مسيئاً للذات الالهية على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وشدد القاضى أبو الغنم على أن "النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر بنشر أخبار أو معلومات فى واقعة النشر سواءً عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعى أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته".

وكان مدعى عام عمان وجه الاحد تهمتى "اثارة النعرات المذهبية" و"اهانة المعتقد الديني" للكاتب الاردنى اليسارى ناهض حتر بعد نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على موقع فيسبوك أعتبر بانه "يمس الذات الالهية"، حسبما افاد مصدر قضائى اردني.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "مدعى عام عمان القاضى عبد الله أبو الغنم وجه للكاتب ناهض حتر الذى مثل امامه اليوم الاحد تهمتى اثارة النعرات المذهبية ونشر رسم من شأنه أن يؤدى إلى اهانة الشعور والمعتقد الديني".

وأضاف أن "حتر نفى للمدعى العام التهمتين الموجهتين له، وقال أنه غير مذنب".

وتابع المصدر أن "مدعى عام عمان أمر بتوقيف حتر (لمدة) اسبوع على ذمة القضية فى مركز اصلاح وتاهيل ماركا (سجن ماركا الواقع شرق عمان)".

وبحسب المصدر فان "التهمتين المسندتين لحتر تصل عقوبة كل منها إلى الحبس ثلاث سنوات فى حال الادانة بحدها الاعلى".

وكان رئيس الوزراء هانى الملقى طلب من وزير داخليته سلامة حماد الجمعة استدعاء الكاتب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لنشره "مادة تمس الذات الالهية".

وشدد الملقى على أن "القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على مجتمعنا"، مشيرا إلى أن "حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية والقانونية".

وكان حتر (56 عاما) نشر رسما كاريكاتوريا على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان "رب الدواعش" ما اثار جدلا واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته واكد فى توضيح أن الرسم "يسخر من الارهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الالهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الارهابيون".

وأضاف حتر الذى اغلق بعد ذلك صفحته الشخصية فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن "الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس طيبون لم يفهموا المقصود بأنه سخرية من الإرهابيين وتنزيه للذات الإلهية عما يتخيل العقل الإرهابى، وهؤلاء موضع احترامى وتقديري".

وتابع أن النوع الثانى "إخونج داعشيون يحملون المخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان بالذات الإلهية. وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون".