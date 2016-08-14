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مركز محمد بن راشد للفضاء ينظم الورشة الثانية لمشروع استكشاف المريخ

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مركز محمد بن راشد للفضاء ينظم الورشة الثانية لمشروع استكشاف المريخ مركز محمد بن راشد للفضاء ينظم الورشة الثانية لمشروع استكشاف المريخ

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء "الورشة العلمية السنوية الثانية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" التي تستهدف الطلاب والخريجين والهيئات التعليمية من مختلف جامعات الدولة في 3 اكتوبر المقبل في دبي.

وتتناول ورشة العمل علوم الغلاف الجوي للمريخ وتاريخ الكوكب الأحمر والتحولات التي طالته مدى ملايين السنين بمشاركة وحضور أساتذة من جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراء دوليين وطلبة من "برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين" التابع للمشروع.

وأكد المهندس سالم حميد المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في "مركز محمد بن راشد للفضاء" ان "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" – "مسبار الأمل" يكتسب أهمية كبرى كونه محطة محورية في مسيرة قطاع الفضاء في الدولة" مشددا على ان "مركز محمد بن راشد للفضاء" كجهة موكلة الإعداد والتنفيذ والإشراف على كل مراحل المشروع بإشراف من "وكالة الإمارات للفضاء" ملتزم في تنمية القدرات الوطنية في علوم المريخ وتقنيات استكشاف الفضاء الخارجي بما يحقق استراتيجية الدولة في مجال الفضاء ويخدم الاهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للمشروع.

واعتبرت سارة الاميري نائب مدير المشروع وقائد الفريق العلمي في "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" في "مركز محمد بن راشد للفضاء" ان هذه "الورشة تهدف الى تبادل المعلومات بين المهتمين والمتخصصين بعلوم كوكب المريخ.

وتمنح "الورشة العلمية السنوية الثانية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" الفرصة لعدد محدد من الراغبين للمشاركة بصفة متحدث لتقديم أوراق بحثية حول علوم المريخ والغلاف الجوي للكوكب ويمكنهم تسجيل أسمائهم على الصفحة المخصصة للورشة على الموقع الإلكتروني للمركز في حد أقصاه 18 اغسطس الجاري على ان يتم الإعلان عن الأسماء المختارة اخر نفس الشهر.
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