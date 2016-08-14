انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حلوة يابلدي بالوادي الجديد

مراسل ONA:

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من مبادرة حلوة يا بلدي بمحافظة الوادي الجديد، التي تقوم بتنفيذها الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية بجانب بعض المديريات والمصالح الحكومية والأهلية الأخرى، صرح بذلك اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد.

وأضاف عشماوي، أن الجديد في هذه المرحلة مشاركة القوات المسلحة متمثلة في المنطقة الجنوبية العسكرية حيث تشارك بعدد 50 جندي وضابط.

وأكد عشماوي، أن المبادرة انطلقت اليوم بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وتنطلق غدا بمركزي بلاط وباريس، ويتم التنفيذ بالميادين والأحياء والشوارع والقري المحددة وتستمر حتي الثامن من سبتمبر القادم ،وأن كافة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة من معدات والات وقوي بشرية تعمل بالمبادرة لكي تحقق الهدف المرجو منها .