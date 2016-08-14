سويسرا: مقتل مهاجم قطار أمس

أفادت الشرطة السويسرية أن منفذ الهجوم “27 عاما” الذي شهده أحد القطارات أمس السبت قد لقي مصرعه بعد أن أضرم النيران في أحد عربات القطار، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز البريطانية.

وأعلنت الشرطة السويسرية وفاة سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا متأثرة بجراحها جراء الهجوم التي تعرضت لها داخل إحدى محطات القطار أمس، وذلك حسبما أفادت أسوشيتد برس.

وسقط 7 جرحى في هجوم شنه شخص على قطار ركاب في سويسرا أمس السبت.

وأوضحت الشرطة السويسرية أن الجرحى تعرضوا لبعض الحروق وعمليات الطعن التي نفذها المتهم في قطار بمدينة سان جالن السويسرية.