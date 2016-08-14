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غدًا.. بث «صباح الخير يا مصر» من المتحف المصري الكبير

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غدًا.. بث «صباح الخير يا مصر» من المتحف المصري الكبير غدًا.. بث «صباح الخير يا مصر» من المتحف المصري الكبير

برنامج صباح الخير يا

يبث برنامج “صباح الخير يا مصر”، حلقة غدًا الإثنين، من المتحف المصري الكبير الذي يجري إنشاؤه حاليًا بمنطقة الأهرامات، حيث يستعرض جهود العاملين في المشروع للانتهاء من أعمال إنشاء المتحف الذي يُعد نقلة نوعية بالنسبة لقطاعي الآثار والسياحة، لما يتمتع به من تصميمات معمارية، وقطع أثرية تجمع نماذج من عصور مصر التاريخية المختلفة.

وصرح مصطفى شحاتة، رئيس قطاع الأخبار، بأن هذا البث يأتي مساهمة من القطاع في تعريف جمهور المشاهدين بأهمية المشروع الاقتصادية والآثرية على المستوى المحلي والعالمي، حيث سيكون أكبر وأضخم متحف للآثار في العالم بتكلفة إنشاء تصل إلى 550 مليون دولار تساهم فيها اليابان بحوالي 300 مليون دولار .

وأشار شحاتة، إلى أن البرنامج يتضمن لقاءات مع وزير الآثار، مدير المتحف المصري الكبير، كبير المهندسين، وزير السياحة، وعدد من العاملين بالمشروع، لشرح المرحلة التي وصلت إليها عملية التنفيذ والبناء والتشيد، وما يصاحبها من عمليات تجميع للقطع الأثرية التي سيضمها المتحف من عدد كبير من المناطق الأثرية التي تذخر بها مصر .

ويجري البرنامج لقاءات مع مهندسي، وعمال الإنشاءات المشاركين في بناء المتحف، كما يلتقي مع العاملين في مركز ترميم الآثار الملحق بالمتحف، والذي أنشئ في فترة سابقة لاستقبال القطع الأثرية وإجراء أعمال الصيانة والترميم عليها لتكون جاهزة للعرض فور الانتهاء من إنشاء المتحف .

يذكر أنه في أغسطس 2006، تم نقل تمثال رمسيس الثاني، والذي يصل وزنه إلى 83 طنًا من موقعه القديم في ميدان رمسيس بالقاهرة، ليكون في استقبال الزائرين بمدخل المتحف الجديد .

 

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