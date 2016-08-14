"الحج رسالة سلام" حملة يطلقها أمير مكة المكرمة غدا

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل غدا الاثنين، حملة الحج عبادة وسلوك حضارى فى موسمها الثامن تحت شعار " الحج رسالة سلام ".

وبين مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية لأعمال الحج الدكتور هشام الفالح، فى تصريحات اليوم أن الحملة وضع لها خمس مراحل لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنها منذ انطلاقها حققت نجاحات كبيرة، مستشهدا بما سجلته الإحصاءات فى انخفاض المخالفات والمخالفين أثناء موسم الحج فى المواسم الماضية.

وأوضح أن الحملة دأبت خلال الأعوام الماضية على تحفيز احترام المكان والحدث والإنسان، واحترام الأنظمة، وتنمى فى مضامينها إحساس الحاج والمعتمر بمسئوليته، وتشجعه على المبادرة لتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنسانى المسلم إزاء الحجاج وأداء الفريضة، لافتا إلى أن الحملة هذا العام تحمل رسالة جديدة تهدف لتعزيز السلام من خلال الركن الخامس للإسلام، وذلك عبر المراحل الخمس للحملة والمتمثلة فى تعظيم مكة المكرمة والهادفة لزيادة الوعى بشرف مكانة البلد الحرام واستشعار عظمة المشاعر المقدسة وتستهدف عامة الجمهور، وزوار البيت الحرام.

وأفاد الدكتور الفالح، أن المرحلة الثانية تعنى باستقبال ضيوف الرحمن لاستشعار مسؤولية وشرف خدمة ضيوف الرحمن، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين خلال موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثالثة رسالة "لماذا التصريح؟ "وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصدار التصريح، وتستهدف المواطنين والمقيمين فى المملكة، ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى.

ونوه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة, إلى أن المرحلة الرابعة تحمل رسالة سلوكيات الحج وتهدف للتنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال فريضة الحج وتستهدف عامة الحاج، فيما تحمل المرحلة الخامسة رسالة شكر للعاملين فى موسم الحج، والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.