الجيش الصومالى يقتل قياديا بحركة الشباب المتشددة وسط البلاد

أفادت (إذاعة شابيلى) الصومالية نقلا عن مسئول محلى بأن الجيش قتل قياديا بحركة الشباب المتشددة فى عملية أمنية بمدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران وسط البلاد.

وأضافت الإذاعة نقلا عن نائب مفوض بلدوين للشئون الداخلية محمد إبراهيم عبد الله قوله فى تصريحات للصحفيين" أن القيادى فى الجماعة الإسلامية قتل رميا بالرصاص أثناء اشتباكات عنيفة بين الجيش، والمسلحين، حيث نفذت القوات الصومالية العملية على مشارف مدينة بلدوين صباح اليوم الأحد، وقتلت الإرهابى عبدى عدن المسئول عن العمليات العسكرية بالحركة".

وذكرت أن الجيش الصومالى تسانده قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى قد كثف من حملته ضد حركة الشباب، وقتل عددا من عناصرها فى الأيام الأخيرة.