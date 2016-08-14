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وصول متهمي «تسريبات الثانوية العامة» لنظر تجديد حبسهم

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وصول متهمي «تسريبات الثانوية العامة» لنظر تجديد حبسهم وصول متهمي «تسريبات الثانوية العامة» لنظر تجديد حبسهم

صفحة شاومينغ بيغشش ثانوية عامة

وصل محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، زوجته، شقيقتها، ووالدة مدير صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، لحضور جلسة تجديد حبسهم .
> ويتهم على ذمة القضية كلًا من: “عاطف.ع.م” مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، زوجته “هالة.ى.م”، شقيقتها “تهاني.ي.م”، و”صباح ع.م”، والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، فضلًا عن عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.
> وكشفت مصادر – حسبما أفاد مراسلنا – أن جهات التحقيق تجري إعداد قائمة أمر الإحالة، والتي تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام، وقائمة أدلة الثبوت، فضلًا عن ملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين في التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
> يذكر أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على جميع المتهمين، فيما عثر بمنزل “هالة.ى.م” على المضبوطات التالية “مبلغ مالي قدره 8310 جنيهات، جهاز حاسب آلي محمول، 4 أجهزة تليفون محمول، شريحة خط محمول، وقارئ “Reader”، جهاز هارد ديسك، ودفتر توفير باسم شقيقها “أحمد.ى.م” به رصيد بلغ 577 ألفًا و208 جنيهات، وآخر إيداع تم في 15/6/2016م بمبلغ 20 ألف جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها “تهانى.ى.م”، وبعض المشغولات الذهبية”.

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