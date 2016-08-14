الداخلية الكويتية:القبض على 10 متسللين إيرانيين حاولوا دخول البلاد بحرا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد القبض على عشرة متسللين إيرانيين حاولوا دخول البلاد بحرا. وذكرت إدارة الإعلام الأمنى بالوزارة- فى بيان- أن المتسللين رصدوا من قبل المنظومة الرادارية للإدارة العامة لخفر السواحل فى محاولة للوصول إلى ساحل منطقة أبو الحصانية، وسارعت الزوارق إلى مطاردتهم وصولا إلى الشاطىء وتم ضبط قائد السفينة الذى اعترف أن بقية المتسللين الذين كانوا برفقته قد نزلوا إلى الساحل.

وأضاف البيان أن أحد المتسللين أصيب خلال مقاومته رجال الأمن بعد أن رفض الامتثال لأوامرهم، وتم إحالة جميع المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.