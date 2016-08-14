داعش يعدم 6 من أهالى الموصل و60 من منتسبى القوات العراقية السابقين

واصل تنظيم داعش الإرهابى إعدام معارضيه داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، حيث أعدم عناصر التنظيم 6 أشخاص من أهالى المدينة بطريقة وحشية، تزامنا مع تقدم القوات العراقية والكردية لتضييق الخناق فى مدينة الموصل أبرز معاقل داعش وثانى أكبر المدن العراقية بعد بغداد.

وقالت مصادر محلية بالموصل أن داعش أعدم 6 من أهالى المدينة بتهمة التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية فى قيادة عمليات نينوى، وأن "المحكمة الشرعية" التابعة لداعش أصدرت حكماً بالإعدام من خلال وضعهم فى خزانات تحتوى على مادة القار تحت درجة الغليان فى أحد مقراته بمنطقة الشورى فى الموصل.

وأشارت إلى أن التنظيم أقدم أيضا على إعدام 60 منتسبا سابقا فى شرطة محافظة نينوى من الذين مكثوا فى المدينة بعد اجتياح التنظيم لها فى 10 يونيو 2014، وأجبرهم التنظيم على إعلان "التوبة" والتبرؤ من القوات العراقية.

وذكرت أن إعدام المنتسبين لشرطة نينوى تم بشكل جماعى فى ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل، عقب حملة اعتقالات فى صفوف المنتسبين السابقين للقوات الأمنية العراقية.

من ناحية أخرى شرعت قوات "البيشمركة" الكردية الأحد، فى عملية عسكرية من عدة محاور ضد تنظيم (داعش) الإرهابى، وتمكنت خلالها من من قتل عشرات الارهابيين والسيطرة على أربع قرى بإسناد من طيران التحالف الدولى فى محورى الخازر والكوير شمالى العراق وطرد مسلحى التنظيم منها.

وقالت مصادر كردية أن "البيشمركة" سيطرت على قرى: تل حميد وقرقشة وأبزخ وتاخ واقتحمت قرية سطيح لاستعادتها من قبضة داعش، مشيرة إلى أن التنظيم هاجم القوات الكردية بسيارة مفخخة يقودها انتحارى قرب قرية سطيح تم تفجيرها باستخدام سلاح مضاد للدروع من طراز "ميلان".

كما أحبطت قوات البيشمركة هجوم بسيارة مفخخة تابعة لداعش، وان عناصر التنظيم عمدوا إلى إشعال حرائق فى منطقة العمليات للحيلولة دون استهداف طيران التحالف لمواقعهم، كما يستخدمون سيارات مدنية خلال هروبهم.

واشارت المصادر إلى أن طيران التحالف تشن غارات على مواقع تنظيم داعش إضافة إلى قصف مدفعى تنفذه قوات "البيشمركة" فى محور الخازر، فى اطار العملية العسكرية التى تستهدف السيطرة على عشر قرى ومنطقة مرتفعات "كنهشه" التى تطل مباشرة على مدينة الكوير تأمين محور الخازر الذى لايبعد سوى 15 كم عن مدينة الموصل تمهيدا لعملية تحريرها من قبضة التنظيم.. حيث يتخذ داعش هذه القرى منطلقا لقصف قوات البيشمركة.

وتسعى قوات البيشمركة من خلال هذه العملية العسكرية إبعاد خطر داعش عن المناطق القريبة من جبهات القوات الكردية مثل قرى صوفية وخالندن وكاميشتبه وحويرة وكبران، وكذلك عن تقاطع الكوير- ديبكة مع أربيل والموصل، اضافة إلى منع استهداف داعش لمحافظة اربيل وخاصة مطار أربيل الدولى بالقذائف الصاروخية، وتمكين البيشمركة من استهداف مواقع داعش فى منطقة "حمام العليل" على مشارف الموصل التى تحوى آبار نفطية.

وكانت قوات البيشمركة نفذت عملية عسكرية نهاية مايو الماضى ضد مسلحى داعش فى محور الخازر، تمكنت خلالها من استعادة أكثر من 125 كم من قبضة التنظيم.

يذكر أن المرحلة الثانية لتحرير نينوى انطلقت السبت 18 يونيو بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة جنوب ‏الموصل، وتمكنت من تحرير قاعدة "القيارة" الجوية التى تبعد 60 كم من مدينة الموصل السبت 9 يوليو الماضى.