هذا ما قدَّمته "بالمان" استعداداً للخريف

قدَّم المصمم أوليفييه روستانغ تصاميمه الفريدة لمجموعة بالمان Balmain Pre Fall 2016، وقد ضمَّت عديداً من الموديلات الأنيقة والتفاصيل الساحرة.

وتنوَّعت الفستانين المعروضة بين فساتين السهرات الطويلة، والمزدحمة بالتفاصيل البرَّاقة، بالإضافة إلى الفساتين القصيرة الساحرة التي تجمع بين الأسلوب العصري وفخامة القصَّات والتفاصيل.

ولم تقتصر ألوان هذ المجموعة على الدرجات المعدنية، بل تعدتها إلى درجات مختلفة من الأزرق والأخضر والوردي وغيرها.

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