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الخميس المقبل..«القاهرة» تستقبل مؤتمرًا للكشف عن تفاصيل«ملتقى الكويت للكاريكاتير»

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الخميس المقبل..«القاهرة» تستقبل مؤتمرًا للكشف عن تفاصيل«ملتقى الكويت للكاريكاتير» الخميس المقبل..«القاهرة» تستقبل مؤتمرًا للكشف عن تفاصيل«ملتقى الكويت للكاريكاتير»

يكشف الفنان  الكويتى جمال اللهو تفاصيل ملتقى الكويت الدولي للكاريكاتير المقرر إنطلاقه في الفترة من 26إلى 29 سبتمبر،خلال المؤتمر الصحفى الذى يقيمه بمشاركة  الكاتب الصحفى عماد جمعه “مدير الملتقى” ،فى السابعه مساء الخميس  18 أغسطس بالجريك كامبس بمكتبة الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

وأوضح عماد جمعة أن هذا الملتقى يعد الفعالية الأولى من نوعها على مستوى الخليج وتنظمه شركة “مايندز” للإنتاج الفني والتي يديرها ويرأسها رئيس الملتقى الفنان جمال اللهو، الملتقى يحظى بمساندة وتشجيع وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وقال أن المؤتمر يعقد  للكشف عن فكرة  وأهداف تأسيس ملتقى الكويت، وكذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان الكبير جمعة فرحات ،واتحاد منظمات الكاريكاتير الدولي “الفيكو” فرع برئاسة الفنان العالمي محمد عفت ،وبرتوكول التعاون بينهم والتبادل الثقافي والفني بين الكويت ومصر، وحجم المشاركات في الملتقى حتى الآن ،بالإضافة إلى المحاور التي تم تحديدها ،ومسابقة الفنان الكويتى الكبير عبد الحسين عبد الرضا ،الذى تم إختياره شخصية الملتقى.

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