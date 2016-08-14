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صراع الصفقات – تقرير: سيتي اتفق مع برشلونة على ضم برافو

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صراع الصفقات – تقرير: سيتي اتفق مع برشلونة على ضم برافو صراع الصفقات – تقرير: سيتي اتفق مع برشلونة على ضم برافو

اتفق مانشستر سيتي مع برشلونة على كافة البنود المتعلقة بانتقال كلاوديو برافو حارس مرمى البلوجرانا إلى الأزرق السماوي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن جوسيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في ضم حارس جديد وبيع جو هارت الحارس المتواجد معه.

ولم يشرك بيب جوارديولا الدولي الإنجليزي هارت في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي ضد سندرلاند والتي انتهت بفوزه بنتيجة 2-1، وفضل الدفع بويلي كابييرو.

وأشار التقرير إلى أن رغبة جوارديولا تنبع من بحثه عن حارس مرمى يلائم طريقة لعبه، وهو مالا يراه في هارت.

وانضم هارت لمانشستر سيتي في 2006 بمبلغ 600 ألف جنيه إسترليني قادما من شريوسبري تاون وارتفع المبلغ إلى مليون ونصف جنيه إسترليني، ويمتد عقد صاحب الـ29 عاما الحالي مع سيتي حتى يونيو 2019.

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