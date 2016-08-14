البرلمان العربى يندد بدعوة الحوثيين لانعقاد مجلس النواب اليمنى

ندد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، بدعوة مليشيات الحوثى الانقلابية، لانعقاد مجلس النواب اليمنى، وتشكيل مجلس سياسى خارج نطاق الشرعية اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن البرلمان العربى الذى يمثل صوت كافة الشعب العربى ، لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية التى يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وقال "الجروان"، إن هذه الدعوات المغرضة، امتداد لممارسات الحوثيين الإنقلابية، والتى لا يقبل بها الشعب اليمنى، مؤكدا أن العصابات التى تحمل السلاح على الشعب اليمنى، لا تملك أى شرعية لتشكيل مجالس سياسية، أو دعوة مجلس النواب للانعقاد، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية .

وحذر رئيس البرلمان العربى، من المشاركة فى هذه المسرحية الإنقلابية، الساعية لتكريس الإنقلاب، وتمرير أجندتهم الخبيثة، التى تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبه الكريم.

وأكد "الجروان"، أن أى انعقاد لأى مجالس سياسية، أو برلمانية خارج نطاق الشرعية اليمنية ، تعتبر غير شرعية، وغير دستورية، ولن يعتد بها البرلمان العربى، كما لن يعتد به العالم أجمع.

وجدد الجروان دعم البرلمان العربى للسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته ، مشيدا بجهود قوات التحالف العربى فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية فى حماية إرادة اليمنيين ومقدراتهم وأمنهم، وإعادة إعمار اليمن.